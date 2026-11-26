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La fumata bianca per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto è ormai all'orizzonte. L’avevamo annunciato già nella giornata di ieri, ora arrivano conferme. Inter e giocatore nelle ultime ore hanno trovato l’accordo definitivo fino al 2031, limando anche gli ultimi dettagli sull’ingaggio che bonus inclusi dovrebbe superare i 4 milioni di euro. Il brasiliano può contare sul decreto crescita fino al 2029.

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La macchina organizzativa è già in piedi per fissare l’appuntamento per la firma a stretto giro. Il giocatore aspetta a questo punto soltanto una chiamata, prevista già o tra oggi e domani. L’Inter è pronta a blindare il brasiliano, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Anche ieri è stato il migliore in campo.