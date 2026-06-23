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BILD: “Il Bayern Monaco ha chiamato l’Inter per Bisseck: i dettagli. E Yann…”
Il Bayern Monaco ha messo nel suo mirino Yann Bisseck. Il difensore tedesco, all'Inter dal 2023, quest'anno è stato utilizzato con grande frequenza da Chivu e ha alzato il livello rispetto alle passate stagioni.
Dalla Germania arrivano conferme sulla volontà del Bayern Monaco di valutare il nome di Bisseck per rinforzare la difesa: "La preferenza del Bayern Monaco va sempre per un giocatore tedesco. Al club piace avere sempre giocatori della Nazionale! Hanno ricevuto dall'entourage di Bisseck il segnale che al calciatore piacerebbe giocare nel Bayern in futuro.
Il Bayern ha già fatto una chiamata all'Inter per capire il potenziale costo dell'operazione. Qualcosa nell'aria c'è, vedremo. Ma prima il Bayern Monaco deve fare delle cessioni, vediamo cosa succederà con Kim", racconta Christian Falk della Bild. Kim è nel mirino del Manchester United anche se i Red Devils non hanno ancora mosso dei passi concreti con il club bavarese.
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