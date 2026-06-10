Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Bisseck, sondaggi dall’estero: via solo per questa somma. Inter si tutela: “Pronto altro big”
Il reparto difensivo è una delle priorità del mercato dell'Inter. Un rinforzo nel reparto arretrato arriverà, ma non è detto che possa essere due, dipende da un altro scenario.
"Yann Bisseck è in vacanza. Niente Germania, niente Mondiale. Un po’ come gli italiani, un po’ come l’altro escluso-deluso Carlos Augusto, anche Bisseck sarà spettatore del torneo negli Usa, in Canada e in Messico ma non è affatto detto che la sua estate sarà meno movimentata. Niente Coppa del Mondo, ma c’è il calciomercato lì alla finestra perché il centrale è uno dei giocatori della rosa interista che ha più estimatori all’estero. Per il tedescone di Colonia, più o meno un anno fa, il Crystal Palace si era spinto fino a un’offerta da 32 milioni. Erano gli ultimi giorni di luglio del 2025 e nessun altro club aveva bussato agli uffici di Viale della Liberazione sfondando il muro dei 30 milioni; prima il West Ham si era avvicinato con una proposta intorno ai 20, rispedita a Londra così com’era arrivata. Quota 32 del Palace, invece, aveva tutta l’aria dell’approccio in grado di ingolosire l’Inter che nel 2023 aveva fiutato l’affare e preso Bisseck per 7 milioni dai danesi dell’Aarhus (ai quali spetterà un 5 per cento sulla futura rivendita).
In altre parole, il tedesco era — e rimane tuttora — una potenziale plusvalenza più che interessante. Oltre a essere un profilo che ha attirato le attenzioni, ad esempio, del Bayern Monaco. Ma attenzione, qualora le strade di Bisseck e dell’Inter dovessero separarsi sarà soltanto per un’offerta irrinunciabile (da 40 milioni). Il tedesco, infatti, all’interno del club, a partire dall’allenatore, gode di grande stima", spiega La Gazzetta dello Sport.
"La proposta giusta comunque ancora non è arrivata, ma non siamo nemmeno a metà giugno e soprattutto chi corteggia Bisseck può affondare il colpo da un momento all’altro. Ecco perché l’Inter intende cautelarsi nell’eventualità in cui il tedesco possa partire e perché una sua uscita porterebbe a un’accelerata sui nuovi acquisti per la difesa. Solet innanzitutto. Ma, in uno scenario futuro con un’Inter senza Bisseck, il solo francese dell’Udinese non basterebbe a coprire anche il vuoto lasciato da Acerbi, in uscita per via del contratto in scadenza e che, a differenza di Mkhitaryan, sicuramente non rinnoverà. Insomma, il tedesco senza Mondiale può cambiare le sorti del mercato in entrata della difesa nerazzurra", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA