"Yann Bisseck è in vacanza. Niente Germania, niente Mondiale. Un po’ come gli italiani, un po’ come l’altro escluso-deluso Carlos Augusto, anche Bisseck sarà spettatore del torneo negli Usa, in Canada e in Messico ma non è affatto detto che la sua estate sarà meno movimentata. Niente Coppa del Mondo, ma c’è il calciomercato lì alla finestra perché il centrale è uno dei giocatori della rosa interista che ha più estimatori all’estero. Per il tedescone di Colonia, più o meno un anno fa, il Crystal Palace si era spinto fino a un’offerta da 32 milioni. Erano gli ultimi giorni di luglio del 2025 e nessun altro club aveva bussato agli uffici di Viale della Liberazione sfondando il muro dei 30 milioni; prima il West Ham si era avvicinato con una proposta intorno ai 20, rispedita a Londra così com’era arrivata. Quota 32 del Palace, invece, aveva tutta l’aria dell’approccio in grado di ingolosire l’Inter che nel 2023 aveva fiutato l’affare e preso Bisseck per 7 milioni dai danesi dell’Aarhus (ai quali spetterà un 5 per cento sulla futura rivendita).