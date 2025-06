Sky – Pio Esposito resta all’Inter al 100%. Bonny, ecco la situazione

Nelle ultime ore si è parlato di un inserimento dello Stoccarda su Bonny, per il quale l'Inter è in trattativa col Parma

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, ha confermato come l'Inter si senta in pole position: "Per Bonny non è stata la giornata della chiusura, c'è stato l'inserimento dello Stoccarda ma l'Inter si sente forte della corsia preferenziale, del rapporto col Parma e che Chivu è stato suo allenatore quest'anno"