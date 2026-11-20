Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così della voce di mercato di un possibile approdo all'Inter di Alisson a parametro zero
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così della voce di mercato di un possibile approdo all'Inter di Alisson a parametro zero.
"Se fosse vero, vuol dire che hanno già fatto fuori Martinez. Se te ne esci neanche a metà campionato con questi nomi, pensando già all'estate, vuol dire che non si ha più fiducia nel portiere titolare.
Non discuto il valore di Alisson, ma la strategia. Non avrei detto una cosa del genere. Se è uscita la notizia, da qualche parte è arrivata. E' una cosa che può destabilizzare questa".
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