Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così della voce di mercato di un possibile approdo all'Inter di Alisson a parametro zero.

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"Se fosse vero, vuol dire che hanno già fatto fuori Martinez. Se te ne esci neanche a metà campionato con questi nomi, pensando già all'estate, vuol dire che non si ha più fiducia nel portiere titolare.

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Non discuto il valore di Alisson, ma la strategia. Non avrei detto una cosa del genere. Se è uscita la notizia, da qualche parte è arrivata. E' una cosa che può destabilizzare questa".