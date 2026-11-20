Le parole di Alfredo Pedullà, su Youtube, per parlare dell'interesse dell'Inter nei confronti di Provstgaard, difensore della Lazio
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Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse concreto, da parte dell'Inter, per Oliver Provstgaard, difensore classe 2003 della Lazio. Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ne ha parlato così:
"Non si può far vivere il 'mostro' in prima pagina, cioè per la vicenda di Provstgaard all'Inter, prenotato da adesso per la prossima estate come acconto di una situazione legata a Frattesi. Sono sincero, non ho riscontri di questo tipo, credo sia molto difficile pensare a Provstgaard all'Inter per 40 mln quando l'Inter i difensori cerca di prenderli prima quando valgono meno, guardate le esperienze passate e le operazioni che ha fatto l'Inter e magari dopo 4-5 anni provare a fare una plusvalenza a 3-4 volte in più del prezzo pagato.
Questa è la filosofia di qualsiasi società, Inter compresa. Un esempio: la Juve ha preso Alajbegovic ad una cifra importante perché spera di venderlo magari al doppio fra 4 anni, per poter fare una plusvalenza. Non esiste prendere un difensore a 40 mln perché c'è il coinvolgimento di Frattesi, non c'entra nulla, Frattesi è un discorso a parte, un affare per la Lazio e un affare eventualmente per l'Inter in caso di futura rivendita, è un'operazione per il momento da 15 mln. Accostare Provstgaard all'Inter oggi non ha logica"
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