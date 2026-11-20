Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Antonio Conte ha rotto il silenzio in questi giorni con l'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. L'allenatore salentino, tra le altre cose, ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto a dire addio all'Inter nell'estate in cui i nerazzurri scelsero poi Simone Inzaghi al suo posto.

Sull'esperienza a Milano del tecnico è tornato anche Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo X. Queste le parole del noto giornalista: "Antonio Conte va ringraziato per... CONTINUA A LEGGERE