Le parole di Fabrizio Biasin sull'ex allenatore dell'Inter che ha riportato lo scudetto a Milano dopo 11 anni
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Antonio Conte ha rotto il silenzio in questi giorni con l'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. L'allenatore salentino, tra le altre cose, ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto a dire addio all'Inter nell'estate in cui i nerazzurri scelsero poi Simone Inzaghi al suo posto.
Sull'esperienza a Milano del tecnico è tornato anche Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo X. Queste le parole del noto giornalista: "Antonio Conte va ringraziato per... CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Marotta: "Inter funziona perché non si dà alibi! Fondazione? Passo obbligato perché..."
Mercato Inter
Pedullà: "Cosa mi risulta su Provstgaard all'Inter. Faccio l'esempio di Alajbegovic per..."
Mercato Inter
Mercato, Musmarra: "Antenne dritte su questo nome in porta per l'Inter! So che vuole una big"
Mercato Rivali
Mercato, Gazzetta svela: "Questo giocatore può lasciare l'Inter: non è soddisfatto dell'impiego"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti