A Radio Sportiva i tifosi continuano a chiedersi se l'Inter prenderà sul mercato un giocatore che salti l'uomo e su un eventuale cambiamento per i nerazzurri del sistema di gioco. Ad approfondire la questione è stato Enzo Bucchioni, che a Microfono Aperto ha formulato una riflessione sul lavoro che sta facendo Chivu quest'anno: "È vero, si era parlato del possibile cambiamento di modulo. Se ne era parlato all'inizio con Chivu, addirittura della difesa a quattro; poi l'anno scorso la ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche lì, che desse la superiorità e un po' di inventiva in mezzo al campo. Ha quattro punte l'Inter che sono tutte fortissime ovviamente, ma nessuno ha quelle caratteristiche lì".

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"Poi evidentemente l'allenatore o c'è difficoltà o costano troppo quei giocatori lì, se sei da Inter non puoi prendere un giocatorino con quelle caratteristiche e poi fai fatica a integrarlo. Nell'Inter ci vogliono altre caratteristiche, abbiamo detto di Asllani, deve essere anche forte caratterialmente, deve avere l'esperienza ad alti livelli e andare a spendere 70-80 milioni per un giocatore con quelle caratteristiche lì... sappiamo benissimo quali sono i problemi dell'Inter, il fondo ha il braccino, controlla tutte le operazioni ed è molto attento. Quindi se, secondo me, ha ovviato andando a immettere dei giocatori con caratteristiche diverse che non sono quelle che però possono essere funzionali a trovare più spazio, a sfondare le difese chiuse. Ad esempio Curtis Jones e lo vedrete, è un giocatore con quelle caratteristiche lì, giocatore box to box, come dicevamo l'anno scorso, da un'area all'altra, è uno che spezza e cerca di penetrare nelle difese avversarie con grande forza dal punto di vista fisico e questa è una soluzione per creare spazio agli altri, perché è chiaro che lo devi andare a raddoppiare, lasci spazio agli altri. Secondo me anche sulla destra sta succedendo qualcosa di nuovo, è stato preso un giocatore come Spence e vedete lì che il terzo, il braccetto è un giocatore che si inserisce e quindi anche lì ci sono delle dinamiche. Insomma Chivu sta lavorando più che su un giocatore che gli manca, sui movimenti dei giocatori che ha in rosa, che sono tutti di alta qualità ovviamente", ha concluso Bucchioni a Radio Sportiva.