Sono tanti i temi caldi in casa Inter. Dopo la vittoria con lo Stoccarda i tifosi hanno sollevato alcuni interrogativi a lungo termine. A gennaio l'Inter farà mercato? E se sì, in quali ruoli? I nerazzurri hanno un problema in porta? E poi ancora la ricerca di un vice Calhanoglu e il tema degli infortuni (che non riguarda solo l'Inter). Ecco come ha risposto Enzo Bucchioni: LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.