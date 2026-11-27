Dal sostituto di Calhanoglu alle idee per il mercato di gennaio, passando dal portiere: il punto del giornalista sportivo
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Sono tanti i temi caldi in casa Inter. Dopo la vittoria con lo Stoccarda i tifosi hanno sollevato alcuni interrogativi a lungo termine. A gennaio l'Inter farà mercato? E se sì, in quali ruoli? I nerazzurri hanno un problema in porta? E poi ancora la ricerca di un vice Calhanoglu e il tema degli infortuni (che non riguarda solo l'Inter). Ecco come ha risposto Enzo Bucchioni: LEGGI L'APPROFONDIMENTO COMPLETO.
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