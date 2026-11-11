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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto su due temi di attualità in casa Inter, ossia il rinnovo di Carlos Augusto e il futuro di Calhanoglu, unico nerazzurro in scadenza di contratto a giugno:

"Le blindature dell'Inter sono essenziali. Il fatto che debbano mettere a posto il contratto di Carlos Augusto mi sembra un passaggio obbligato, mi avete chiesto in tanti di Calhanoglu che è stato accostato a due società italiane (Como e Juventus, ndr) ma non ho riscontri di scelte fatte o di proposte fatte, figuriamoci ora che siamo a metà novembre.

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Non è facile trovare un palleggiatore che faccia girare la palla con i meccanismi memorizzati come Calhanoglu, pur avanzando gli anni per tutti, io penso ci sia la necessità di pensare ad una blindatura giusta. Mentre Carlos Augusto è una necessità perché copre più ruoli e ha un rendimento altissimo, o trovi un altro Calhanoglu e faccio fatica a trovarlo o puntare ancora su di lui penso debba essere un passaggio da non sottovalutare"