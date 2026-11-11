Djed Spence non ha preso parte all'allenamento in gruppo con il resto dei compagni alla vigilia della sfida con la Croazia
Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
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L'Inghilterra è al lavoro per preparare le prossime due partite di Nations League contro Croazia (in programma domani, giovedì 12 novembre) e Spagna (domenica 15).
Djed Spence è stato convocato da Tuchel dopo le ottime prestazioni con la maglia dell'Inter, dal derby fino al Como passando per gli assist in Champions League contro il Feyenoord. Il laterale ex Tottenham, però, non ha preso parte all'allenamento in gruppo con il resto dei compagni alla vigilia della sfida con la Croazia.
Dal profilo Instagram di SpenceL'account X della Nazionale inglese scrive così: "Djed Spence e Ezri Konsa sono gli unici due giocatori della squadra dei Tre Leoni non in campo questo pomeriggio. I due stanno seguendo un programma personalizzato in vista della sfida con la Croazia di domani"
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