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Bonny e Thuram sono stati costretti a lasciare i ritiri delle rispettive Nazionali per dei problemi fisici. Più grave quello dell'ex Parma che ha avuto un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

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Un mese di stop per Bonny mentre per Thuram c'è attesa per il comunicato che chiarirà il quadro della situazione. Sara Benci, conduttrice di Sky Sport, ha fatto questa domanda: "Si potrebbe profilare l'ipotesi di un sistema di gioco e di uomini simili a quello visto nel derby con il solo Pio Esposito a disposizione e con Thuram da non rischiare?"

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Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile, ha risposto così: "A questa domanda credo nessuno sappia o voglia dare una risposta. La mia impressione è che non ci sia la volontà di discostarsi tanto dal 3-5-2 che in questo momento sta funzionando, credo si farà di tutto per rimanere così per mettere in campo una punta che sarà Lautaro o Thuram insieme a Pio Esposito sperando che torni in ottime condizioni, l'impressione è che si resterà 3-5-2 in un modo o nell'altro"