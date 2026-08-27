Il presidente dell'Inter ha risposto a una domanda dei media turchi a margine del sorteggio di CL che si è tenuto a Montecarlo
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A Montecarlo, Beppe Marotta, presidente dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti turchi presenti a Montecarlo per il sorteggio di Champions League. Hakan Calhanoglu suscita la curiosità dei media turchi perché ormai da tempo viene associato alle squadre del suo Paese: ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e non è ancora stato rinnovato.
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Al numero uno nerazzurro i giornalisti turchi hanno chiesto proprio del centrocampista: «Hakan è un giocatore preziosissimo per noi e spero che indossi la maglia dell'Inter per molti anni a venire», ha detto Marotta.
🗣 Inter Başkanı Guiseppe Marotta: Hakan Çalhanoğlu, Inter'in değerli bir oyuncusu, onunla devam etmek istiyoruz. pic.twitter.com/plm1l5wgQ0— TRT Spor (@trtspor) August 27, 2026
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