VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

A Montecarlo, Beppe Marotta, presidente dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti turchi presenti a Montecarlo per il sorteggio di Champions League. Hakan Calhanoglu suscita la curiosità dei media turchi perché ormai da tempo viene associato alle squadre del suo Paese: ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e non è ancora stato rinnovato.

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Al numero uno nerazzurro i giornalisti turchi hanno chiesto proprio del centrocampista: «Hakan è un giocatore preziosissimo per noi e spero che indossi la maglia dell'Inter per molti anni a venire», ha detto Marotta.