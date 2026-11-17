GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

L'Inter si allena oggi pomeriggio alla Pinetina e c'è attesa per il rientro in gruppo di Lautaro Martinez. Intanto rientreranno domani, ad eccezione di Carlos Augusto e Zielinski che arriveranno giovedì, i reduci dalle Nazionali.

Su Skysport, a proposito di calciatori partiti per rispondere alle convocazioni si è parlato anche di Calhanoglu che contro l'Atalanta sarà il centrale di centrocampo titolare date le condizioni da verificare del polacco e l'infortunio di Stankovic.

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Il turco - ha spiegato Matteo Barzaghi - è in scadenza a giugno 2027 e in questi giorni è previsto un contatto della società nerazzurra con l'agente del calciatore per verificare i numeri e le possibilità di rinnovo. A settembre già erano arrivati i primi contatti e ad oggi c'è la volontà reciproca di arrivare ad un accordo per il prolungamento di contratto e per trovare una soluzione, anche dal punto di vista economico, che vada bene al giocatore e al club.

La società nerazzurra è intenzionata a fare un'offerta importante, che permetta al giocatore di mantenere un contratto al livello di quello attuale. Sarebbe una scelta di vita per il calciatore che ha sempre detto di trovarsi bene a Milano. E la fiducia sul rinnovo può aumentare di settimana in settimana.

(Fonte: SS24)