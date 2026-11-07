Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

Quello legato al rinnovo di Hakan Calhanoglu è uno dei temi caldi in casa Inter. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, come riporta Tuttosport, le trattative per il suo rinnovo non sono ancora decollate, però ci sono già stati dei contatti fra Dario Baccin e il suo agente Gordon Stipic.

Getty Images

"Da ambo le parti c’è la reciproca voglia di andare avanti insieme, però, l’intesa non è così scontata. Calhanoglu, infatti, è fra i giocatori più pagati del club nerazzurro con 6.5 milioni d’ingaggio e non vorrebbe guadagnare molto meno di quanto finora percepito, prolungando per altre due annate. L’Inter, seguendo anche le direttive di Oaktree, ha però delle idee differenti. Innanzitutto Calhanoglu a febbraio compirà 33 anni e nelle ultime due stagioni ha rimediato undici infortuni muscolari che lo hanno tenuto fermo ai box per oltre 200 giorni".

Getty Images

"Dunque, se da un lato la società vorrebbe proseguire insieme, dall’altra fa delle valutazioni su durata del rinnovo - un anno più opzione? - e ingaggio, di base più basso, a cui poi aggiungere diversi bonus per prestazioni e risultati. L’Inter fa diversi ragionamenti però non dimentica il ruolo del turco, centrale con Inzaghi e pure con Chivu. Calhanoglu è un giocatore che comunque ha diversi estimatori. In patria, ma pure in Italia. Come la Juventus e anche il Como".