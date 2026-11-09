"Cosa può fare la squadra? L'Inter può migliorare". Lo ha detto Cristian Chivu a Parma ricevendo la benemerenza nel corso della cerimonia del 48esimo premio Sport Civiltà.

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Intervistato sul palco del teatro Regio l'allenatore dell'Inter ha aggiunto: "I derby persi? Sono partite che devi giocare. Le stagioni sono lunghe, sai che ci sono sempre alti e bassi, sai che servono tanto lavoro, pazienza, sacrifici, ci vuole anche la cultura del saper rialzarsi e di saper stare insieme, di avere lo stesso obiettivo.

E far di tutto per portarla a casa, consapevoli del fatto che si può cadere ma è anche importante come reagisci. Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene come non andiamo in depressione quando non vanno bene; continuiamo a fare di tutto per mantenere quella competitività che serve nel portare a buon fine una stagione che si vuole che sia importante".

Sui trascorsi al Parma: "Sono arrivato con l'entusiasmo, grato per la fiducia che il Parma mi aveva dato e con responsabilità per l'obiettivo. E' andata bene, con lavoro, compattezza e umiltà. Tornare a Parma è un'emozione pura, lo devo ammettere. Ho cercato di dare tutto me stesso, una città come Parma e una squadra come questa merita palcoscenici importanti".