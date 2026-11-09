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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di alcuni giocatori dell'Inter partendo da Pio Esposito:

"Pio Esposito è già pronto. La grande forza di Pio Esposito è stata quella di dimostrare, non solo fisicamente. Continuo a ripetere fino alla noia: questo ragazzo ha sfruttato nel migliore dei modi un Mondiale per Club che per molti club e molti giocatori era quasi un fastidio, era fine stagione, molto lontani da casa, temperature calde, partite così così. Lui ha giocato bene contro squadre importanti come River Plate dimostrando che era già un giocatore da Inter, che poteva mettere quella maglia. Quella attitudine e quella capacità di essere centrale non l'ha più persa, ci siamo tutti resi conto che è un giocatore di questo livello"

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"Del trio inglese dissi tempo fa che Spence era il giocatore che l'Inter si sarebbe goduto di più. Ci ha messo un pochino perché è arrivato con problemi, si è fatto male. Per le qualità che ha, sulle due fasce, difensivamente ma anche quando si propone in avanti, in Italia può fare una clamorosa differenza. Secondo me l'Inter ha preso un grandissimo giocatore: sono rimasto molto stupito che il Tottenham l'abbia lasciato andare via per soldi in un'estate nella quale i soldi il Tottenham li ha buttati di qua e di là, io questo ragazzo me lo sarei tenuto stretto. Un errore in prospettiva del Tottenham, un grande giudizio dell'Inter che si regala e ci regala al nostro campionato un ottimo giocatore"

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"Thuram? Quando ha debuttato in Germania sembrava un giocatore da buone potenzialità ma che arrivasse a così alto livello non lo pensavo sinceramente, bisogna dargli i meriti di questo percorso che ha fatto con l'Inter e con la Francia"