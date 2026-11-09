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Intervenuto ai microfoni di Viva El Fútbol su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Como: "Parto da un presupposto: il Como prima di questa partita ha già vinto. Due anni e mezzo fa era in Serie B, ha sempre giocato Como-Lecco, sempre Serie B o C. L'anno scorso ha fatto un capolavoro, a detta di tanti ma non noi se vinceva contro l'Inter era destinata allo scudetto. Il Como ha già vinto. L'Inter è dieci volte più forte del Como, è più forte di tutti, dà 2 gol di vantaggio a tutti. Il Como ieri ha fatto la partita più brutta che ha fatto dal punto di vista tecnico.

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Nico Paz sbaglia e poi prendono gol, Da Cunha ha sbagliato più passaggi ieri che da quando gioca al Como, anche Nico Paz ha fatto la peggior partita. Perché? Perché l'Inter gli ha tolto le certezze, è troppo più forte. Va sotto di 2 gol, l'Inter era talmente centrata, poteva fare 3-4-5 gol. Il Como ha già vinto se è quinto dopo 11 giornate, è sopra Napoli e Juve. Se togli Nico Paz che fa uno sport a parte ed è il secondo più forte della Serie A dopo Lautaro, mi dici uno che gioca nelle squadre forti? Nessuno. Il Como ha vinto, Fabregas ha vinto nell'idea e in tutto quello che fa. Con l'Inter non c'è alternativa, sono più forti, l'ha detto anche Fabregas prima, dopo e durante. L'ha detto anche Gasperini, dipende tutto dall'Inter, ha due squadre, la seconda squadra dell'Inter si gioca lo scudetto. Fabregas ha fatto arrivare Douvikas capocannoniere della Champions, di cosa parliamo? 9 gol al Lens, 4 pere allo United, chi lo avrebbe mai immaginato 3 anni fa?

Interviene Carlo Pizzigoni: "Avrei voluto Cassano vicino a me quando ho sentito uno dire che Chivu finalmente è tornato a giocare come Inzaghi e si sono visti i risultati". Cassano replica: "Andrei dalla Polizia e non lo denuncerei, non lo farei più entrare allo stadio. Devo ricordare una cosa ai tifosi interisti: abbiamo buttato tre scudetti, lo dico da interista. Facendo cosa? In Italia da 7 anni siamo la squadra più forte, di gran lunga.

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Ricordo ai tifosi interisti che la Juve, quando è stata la più forte, ha vinto 9 scudetti di fila, non ha sbagliato un colpo. L'Inter è la più forte da sette anni e abbiamo vinto 2 campionati. Merito di Inzaghi, sicuramente. Quando parlo di personaggi che si vendono bene, si vogliono prendere la simpatia dei tifosi e degli opinionisti. Chivu ha vinto l'anno scorso giocando 40 metri più avanti, ieri col Como ha giocato 30 metri più avanti e non tutti dietro la linea della palla. Inzaghi ha perso dei derby che solo Dio lo sa come li abbiamo persi, mi piacerebbe chiedere ai tifosi: abbiamo perso tre scudetti su quattro con Inzaghi, giocavamo bene? Ma in base a cosa?"