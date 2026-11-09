A Viva el Futbo, l'ex difensore Lele Adani ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Como: “L’Inter giocava contro una squadra evoluta, seria, temibile. Il Como non può essere giudicato minimamente in modo negativo, ha fatto cose straordinarie anche in Champions League. L’Inter è nettamente superiore in tutta la Serie A, parafrasando Cesc. Al Como ha fatto male che l’Inter ha perso il derby, dopo una grande gara anche col Feyenoord. La gara è stata aggredita bene, valutata bene a livello di scelte, con Bastoni al centro, Carlos Augusto e Dimarco.

L’Inter ha dominato e non ha concesso niente. Il centrocampo ha dominato in modo totale, il Como ha tirato una sola volta. L’Inter è la stessa dell’anno scorso, con Spence che per me non fa la differenza ma allunga la rosa, quindi se pensiamo che 20 mesi fa hanno giocato la finale di Champions… Sono cambiati il portiere e il centravanti che è il più forte della Serie A ovvero Lautaro Martinez. Il Como è tra le 3 rivelazioni d’Europa oggi e l’Inter l’ha battuta. Quello che voglio dire è che l’Inter è sempre l’Inter, anche se ne cambi alcuni. Se l’Inter è centrata…

Quando Fabregas prepara la gara con l’Inter è come se sapesse che può arrivare fino a un certo punto e di più non arriva. Noi possiamo dirlo, Fabregas non può dirlo: l’Inter al top non si batte. I nerazzurri hanno battuto il Como in tanti modi. Io non voglio dare troppe colpe al Como. Ho visto un’inter pericolosa, concentrata, applicata, l’ha vinta al minuto 1. Veramente parlate di scudetto per il Como? Veramente la rosa del Como pensate possa competere con l'Inter?

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Piccola sottolineatura su Bastoni: può fare il centrale perché le rotazioni le possono fare tutti al di là del punto di partenza. Può ruotare da perno o da terzo, Carlos da terzo o da quinto. Bastoni avrebbe potuto soffrire Douvikas, ma non l’ha sofferto. Perché è un lavoro più collettivo di quello che sembra”.