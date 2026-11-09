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Davide Frattesi ha interrotto il digiuno da gol dopo due mesi segnando il momentaneo 1-0 della Lazio contro il Napoli. Per il giocatore ex Inter si tratta del quarto gol in campionato in 11 presenze con la Lazio che è, a sorpresa, prima in classifica.

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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha voluto ricordare le cifre dell'operazione che Inter e Lazio hanno chiuso in estate: "Voglio ricordare le cifre con cui la Lazio ha chiuso Frattesi con l'Inter: Frattesi è stato pagato 5 milioni più 2 di bonus come prestito oneroso con diritto di riscatto a 14 circa. Sono 5, più 2 di bonus più 7,5 mln, questo è il pacchetto totale dell'operazione.

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Il riscatto costerà alla Lazio circa 7,5 mln di euro in più. E i 2 di bonus si attivano alla 20° presenza di Frattesi a prescindere dal minutaggio, bastano semplicemente 20 partite. E aggiungo che ci sono 500mila euro in più se la Lazio dovesse entrare nelle prime 10. Tutto questo per il 50% del giocatore, l'Inter di fatto ha valutato Frattesi 30 mln"