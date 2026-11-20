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In casa Inter c'è una situazione non ancora scottante, ma che andrà affrontata quanto prima: il futuro di Marcus Thuram. L'attaccante francese sta vivendo una stagione da protagonista, ma il suo contratto scade il 30 giugno 2028, quando avrà 31 anni: scontata la volontà dei nerazzurri di trattenerlo a Milano, ma difficilmente si potrà imbastire una trattativa alle cifre attuali. Senza dimenticare l'esplosione di Esposito e la clausola rescissoria che permetterebbe all'Inter di far registrare una plusvalenza da record in caso di cessione di Thuram.

La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione: "Thuram ha chiesto più volte ai dirigenti, già nel periodo in cui il direttore sportivo era Piero Ausilio, se esistesse la volontà di proseguire il rapporto insieme. L'Inter ha ovviamente detto che sì, non c'erano dubbi sulle intenzioni e che ci sarebbe stato modo di parlare a tempo debito di un nuovo accordo. [...] Ma il problema di Marcus, classe '97, è proprio questo: quando scadrà il contratto attuale avrà già 31 anni. Come potrebbe la società proporgli oggi un'offerta al rialzo?".

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Le richieste di Thuram, la posizione di Oaktree

"Thuram si aspetta di ottenere un aumento di stipendio rispetto ai 6 milioni netti (il decreto crescita aiuta nella tassazione il club) che gli vengono versati adesso. Solo che la politica della sostenibilità imposta da Oaktree ha stabilito che i nuovi contratti debbano prevedere una base fissa non altissima abbinata a una ricca parte mobile: in altre parole, i calciatori devono meritare i loro emolumenti attraverso bonus personali e collettivi determinati dal rendimento. [...] Thuram, per poter restare all'Inter come desidera, dovrà abbassare in modo considerevole le pretese".

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Scenari futuri

"Dalla società filtra ottimismo, oltre alla determinazione di fissare dei paletti finanziari. Però la palla spetta all'interlocutore, di solito bravo a muoverla per gol e assist. Se non si dovesse raggiungere un'intesa, a giugno si potrebbero fare altri ragionamenti: in fondo nell'Inter e nella nazionale italiana si sta affermando un centravanti chiamato Pio Esposito che reclama spazio in attacco. E Thuram ha un certo appeal internazionale, tale da richiamare attenzioni che possono diventare interessamenti concreti: essendo stato ingaggiato a parametro zero, sarebbe una plusvalenza gustosa da valutare.

Piano però con le proiezioni, una postilla sul tema è doverosa: ogni anno, di questi tempi o anche più avanti nella stagione, si parla di possibili offerte per Thuram, che ha una clausola da 85 milioni mai neppure avvicinata da alcuno. E così Marcus è sempre rimasto felicemente a Milano. Anche stavolta la storia potrebbe finire così, magari con un contratto più lungo e meno pesante da ammortizzare per l'Inter".