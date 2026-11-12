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Manca ancora l'annuncio, ma dovrebbe essere questione di giorni: l'Inter e Carlos Augusto hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Il difensore brasiliano firmerà fino al 30 giugno 2031, con annesso aumento di stipendio.

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L'ulteriore conferma arriva anche da La Gazzetta dello Sport: "Carlos Augusto e l'Inter sono ormai ad un passo dal rinnovo di contratto del brasiliano, assoluto protagonista in questo avvio di stagione con 4 gol e 3 assist in una dozzina di partite. L'accordo attuale scadrebbe il 30 giugno del 2028, ma da settimane società ed entourage del giocatore sono in trattativa per allontanare la scadenza fino al 2031, con aumento dell'ingaggio in favore del brasiliano. Manca solo qualche passaggio burocratico ma in casa nerazzurra aumenta sensibilmente la fiducia per proseguire insieme".