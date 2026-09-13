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Federico Dimarco, nonostante qualche rumours, non ha alcuna intenzione di abbandonare la nave Inter e il suo agente lo ha chiarito ai dirigenti nerazzurri. Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo del laterale nerazzurro:

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"Contro il Napoli ha trovato il primo assist stagionale e presto vorrà incrementare il bottino, quantomeno per avvicinarsi al record dell’ultimo anno e sottolineare ancora di più la sua importanza nello scacchiere nerazzurro nelle settimane in cui è previsto si sviluppino anche i dialoghi per il rinnovo".

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"Della questione si occuperà il suo nuovo entourage, che nel frattempo ha già incontrato Dario Baccin e chiarito ancora una volta la volontà del ragazzo di legarsi ai colori nerazzurri praticamente a vita. Il contratto dell’esterno dell’Inter e della Nazionale, ricordiamo, andrà in scadenza a giugno 2027".

(Fonte: Corriere dello Sport)