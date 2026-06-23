"L’importante però è non farsi prendere dalla frenesia, perché nel mercato - come in cucina, appunto - il tempo è una variabile fondamentale. I lavori per Curtis Jones hanno subito un rallentamento, che persiste anche dopo che l’Inter ha fatto capire al Liverpool di essere intenzionata ad alzare l’offerta per il centrocampista inglese.

Le pretese dei Reds sono molto alte: chiedono più di 30 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, nonostante Curtis Jones abbia ormai appena un anno di contratto e nessuna intenzione di rinnovare. L’Inter si è messa quindi in una posizione d’attesa. Prima di tutto perché, a differenza di Palestra, al posto che occuperebbe Jones non c’è a oggi un vero e proprio vuoto da colmare, per cui non c’è fretta. E poi perché la speranza nerazzurra è che col passare dei giorni o delle settimane la posizione del Liverpool possa in qualche modo ammorbidirsi e spingersi verso un compromesso".