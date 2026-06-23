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CdS – Inter, posizione chiara su Curtis Jones: non c’è fretta perché…

Inter Curtis Jones
Il punto sulla trattativa per il centrocampista del Liverpool dopo il rilancio nerazzurro degli ultimi giorni
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Curtis Jones rimane un obiettivo, ma l'Inter non ha alcuna fretta. I motivi compaiono sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

CdS – Inter, posizione chiara su Curtis Jones: non c’è fretta perché…- immagine 2
Getty

"L’importante però è non farsi prendere dalla frenesia, perché nel mercato - come in cucina, appunto - il tempo è una variabile fondamentale. I lavori per Curtis Jones hanno subito un rallentamento, che persiste anche dopo che l’Inter ha fatto capire al Liverpool di essere intenzionata ad alzare l’offerta per il centrocampista inglese.

Le pretese dei Reds sono molto alte: chiedono più di 30 milioni e una percentuale sulla futura rivendita, nonostante Curtis Jones abbia ormai appena un anno di contratto e nessuna intenzione di rinnovare. L’Inter si è messa quindi in una posizione d’attesa. Prima di tutto perché, a differenza di Palestra, al posto che occuperebbe Jones non c’è a oggi un vero e proprio vuoto da colmare, per cui non c’è fretta. E poi perché la speranza nerazzurra è che col passare dei giorni o delle settimane la posizione del Liverpool possa in qualche modo ammorbidirsi e spingersi verso un compromesso".

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