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L'arrivo di John Stones non chiude ovviamente il mercato dell'Inter. La dirigenza nerazzurra sa che deve completare il pacchetto di arrivi con nomi di sostanza in almeno un paio di reparti, ma senza fretta, né ansia. Lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

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"In verità in casa nerazzurra non sono mai suonati allarmi, non sono mai trapelate né preoccupazione né ansia. Al contrario, il mantra è sempre stato improntato alla calma, con la consapevolezza che il mercato è lungo e c’è il tempo per fare tutto. E adesso proprio il tempo può trasformarsi perfino in alleato.

L’urgenza non c’è e di conseguenza si possono aspettare le condizioni e le occasioni migliori. Che, di solito spuntano fuori proprio ad agosto, se non addirittura nelle ultime due settimane. E, in questo senso, Marotta e Ausilio possono far valere un precedente di sostanza. Lo scorso anno Akanji è sbarcato solo l’ultimo giorno di mercato ed è stato il rinforzo più importante, tanto da risultare il giocatore di movimento più impiegato di tutta la stagione".