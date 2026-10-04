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L'Inter guarda al futuro e per la difesa si inserisce nella corsa per uno dei maggiori prospetti europei. Si tratta di Flinn Jeltsch, difensore classe 2006 dello Stoccarda, il cui valore, secondo il Corriere dello Sport, è già superiore ai 40 milioni di euro:

"... Insomma, la concorrenza è già ricca ed abbondante. Ma, del resto, Jeltsch è considerato un talento di primo livello. Tanto da aver giù raggiunto una quotazione già attorno ai 40 milioni di euro. Senza contare poi il contratto che scadrà solo nel 2030".

"Peraltro, non è che lo Stoccarda l’abbia pagato così poco nel gennaio 2005: ben 9,5 milioni, infatti, sono finiti nelle casse del Norimberga per un giocatore che all’epoca aveva ancora 18 anni. Beh, l’investimento si è rivelato azzeccato, visto che Jeltsch si è imposto anche nella nuova realtà, proseguendo il suo percorso di crescita".

(Fonte: Corriere dello Sport)