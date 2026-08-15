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L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato su Tmw del mercato dell'Inter e delle opzioni per la fascia qualora dovesse partire Luis Henrique:

"La cessione di Frattesi alla Lazio ha di nuovo aperto il fronte Curtis Jones, un giocatore che i nerazzurri seguono da almeno due sessioni. L’Inter è sempre in attesa di capire se la richiesta del Liverpool si potrà abbassare negli ultimi giorni di mercato. Intanto se partirà Luis Henrique i nerazzurri proveranno a sostituirlo con un giocatore che possa dare le giuste garanzie. Non è facile trovare il profilo giusto ma Ausilio sta sondando il terreno per regalare nel caso a Chivu la soluzione ideale. In questo momento in pole position c’è sicuramente Fofana del Lione. È chiaro però che non è l’unico. Le alte opzioni portano a due vecchie conoscenze nerazzurro nel senso che sono già state prese in considerazione anche in passato: Diaby dell'Al Ittihad e Nico Gonzalez, che resta in uscita dalla Juventus. L’argentino vorrebbe tornare all’Atletico Madrid".