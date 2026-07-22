Il ritiro in Germania entra nel vivo con la squadra di Chivu impegnata a Donaueschingen, in Baden-Wurttemberg. L'amichevole contro l'SV Aasen si è conclusa con il risultato di 16-0 per i nerazzurri, con Pio Esposito protagonista con una cinquina.

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Nel frattempo la società continua a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Niccolò Ceccarini, giornalista e direttore di TMW, fa il punto della situazione nel consueto appuntamento con l'editoriale.

"Ci vorrà ancora un po' di pazienza, ma presto il mercato dell’Inter decollerà. Le questioni Palestra e Khalaili hanno bloccato la sostituzione di Dumfries e ora inevitabilmente l’Inter è in una fase di riflessione. Anche perché fare la scelta giusta sia tecnica che economica non è certo semplice. Nelle ultime ore i nerazzurri stanno valutando in maniera molto concreta l’ipotesi Spence. Il Tottenham però lo valuta più di 40 milioni di euro e questo è sicuramente un problema. Il giro d’orizzonte però non si ferma solo a lui nel senso che i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Read del Feyenoord. Ci sta però che possa spuntare anche un nome a sorpresa.

Sul fronte della difesa invece, dopo gli addii di Darmian, Acerbi e De Vrij, i nerazzurri si stanno guardando intorno alla ricerca della soluzione migliore. L’Inter era partita da Solet dell’Udinese poi però ha deciso di abbandonare questa pista. Anche Chalobah era un obiettivo ma l’eccessiva richiesta del Chelsea e l’inserimento del Como hanno raffreddato la trattativa. Rispetto a qualche giorno fa però è un po’ cambiato lo scenario nel senso che non è più sicura la partenza di Pavard.

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Se il francese dovesse restare a quel punto servirebbe un solo innesto anziché due e questo potrebbe rendere meno complicati i piani. L’ultima idea porta ancora in casa Tottenham e precisamente a Romero, che tra l’altro ha già giocato in Italia con la maglia di Genoa e Atalanta. Anche qui la strada però è in salita. Un’altra opportunità è rappresentata da Stones, che si è svincolato dal Manchester City. L’Inter però prima di affondare il colpo vuole valutare anche altre soluzioni".