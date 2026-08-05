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Interessante retroscena svelato da Luca Marchetti a Sky Sport su Trevoh Chalobah. Il giocatore è arrivato in Italia e si è sottoposto alle visite mediche, diventerà un nuovo rinforzo del Como di Cesc Fabregas. Ma è stato molto vicino a sbarcare all'Inter, anche in questa finestra di mercato.

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Queste le parole del giornalista: “Il Como è in Champions League. Chalobah lo voleva anche l’Inter, va al Como. Poi i nerazzurri non lo hanno fatto per un motivo: una questione di costi. La proprietà del Como è più disposta a comprare, a spendere, rispetto a Oaktree che è un fondo. L’Inter lo voleva da qualche anno Chalobah e alla fine va al Como”.

(Fonte: SS24)