Trevoh Chalobah, quando ha capito che l'Inter ha deciso di non approfondire e andare avanti nella trattativa con il Chelsea per portarlo a Milano ha aperto al Como. Lo ha spiegato Fabrizio Romano sottolineando sul suo canale youtube che il giocatore, quando ha capito che quella con i nerazzurri era una pista che si era ormai raffreddata, ha aperto ad un trasferimento sul Lago di Como.

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Il difensore piace al club lariano ma non è stata ancora trovata la quadra sul costo del calciatore con i londinesi che chiedono 35 mln per il loro calciatore.

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C'è distanza tra le cifre offerte dal club italiano e la richiesta del club londinese. Al momento l'accordo non è stato ancora trovato, ha spiegato Fabrizio Romano sottolineando che sul tavolo della società lombarda c'è anche un altro nome, quello di Davinson Sanchez del Galatasaray. Sono due nomi da tenere in considerazione entrambi per la squadra di Fabregas.