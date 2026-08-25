Trevisani e Pastore hanno espresso il loro parere sul possibile arrivo di Chiesa all'Inter

Andrea Della Sala
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Da qualche settimana si vocifera del possibile arrivo all'Inter di Federico Chiesa dal Liverpool, ne hanno parlato a Fontana di Trevi i due giornalisti:

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Chiesa quinta punta all'Inter?

Pastore: "Bah, no... non come quinta punta".

Trevisani: "No".

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