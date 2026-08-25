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C'è anche Federico Chiesa tra i nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni. I nerazzurri stanno cercando un profilo per completare il reparto avanzato, da mettere dentro in questa ultima settimana di mercato e senza impattare troppo sul costo squadra (in caso non arrivino ulteriori cessioni). Ma qual è la posizione del club nerazzurro su questa pista? La rivela l'edizione odierna di TuttoSport:

MILAN, ITALY - AUGUST 22: A general view of the stadium before the Serie A match between FC Internazionale and AC Monza at Stadio Giuseppe Meazza on August 22, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Ieri da Viale della Liberazione sono filtrate smentite per Federico Chiesa, che comunque lascerebbe Liverpool soltanto per giocare con maggiore continuità, così come non sembra decollare un possibile ritorno di fiamma per l'ex Ivan Perisic (che domenica ha segnato due gol col Psv Eindhoven)".