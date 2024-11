"Un altro giocatore che sta facendo parlare di sé, ovviamente in ottica mercato è Federico Chiesa. Dopo il suo trasferimento al Liverpool in estate c’è ora da capire cosa accadrà a gennaio. Il valore non si discute ma è chiaro che ha bisogno di spazio per tornare ad esprimere tutto il suo talento. Il percorso di Chiesa ai Reds è stato bloccato anche dalla condizione fisica e l’obiettivo ora è ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Perché così sarebbe un valore aggiunto anche per la Nazionale di Spalletti. Per quanto riguarda il suo futuro a ora è tutto fermo. O almeno niente è ancora deciso in maniera definitiva".