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Tra le note più liete del pre campionato dell'Inter c'è il rendimento di Leonardo Bovio: il giovane difensore nerazzurro, classe 2008, ha impressionato per serietà, professionalità e prestazioni sul campo, e sono ora in molti a spingere per la sua permanenza in Prima Squadra. Chivu lo stima parecchio, e la società è pronta a blindarlo con un nuovo contratto.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Con lo sbarco di Stones e il rientro alla base di Pavard, molto più concentrato rispetto al passato, l'Inter ha elevato lo standard difensivo: oggi ci sono sei centrali di livello altissimo, va aggiunto il tuttofare Akanji, il rampante Bisseck e la coppia di mancini, Bastoni e Carlos Augusto, uno davanti all'altro nelle gerarchie. Considerando che il brasiliano può salire di qualche metro sull'esterno, Chivu è pronto a confermare la fiducia al baby Bovio, suo prediletto che oggi firmerà il rinnovo di contratto".