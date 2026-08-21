La priorità è Luis Henrique, ma con un occhio di riguardo ai paletti economici fissati dall'Uefa. La Roma ha resettato la sua tabella di marcia

Marco Astori
Inter, cosa succede se esce Luis Henrique

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"La priorità è Luis Henrique, ma con un occhio di riguardo ai paletti economici fissati dall'Uefa. La Roma ha resettato la sua tabella di marcia per gli ultimi giorni del calciomercato". Ne è sicura La Repubblica, che conferma il cambio di strategia del club giallorosso: ora tutto su Luis Henrique dell'Inter per la fascia.

Luis Henrique
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Si legge infatti: "La trattativa per Malick Fofana, ala sinistra del Lione, è congelata per motivi finanziari e non solo: il direttore sportivo Tony D'Amico vuole prima chiudere la partita dell'esterno sinistro, da schierare come vice Wesley. Tutte le strade portano a Luis Henrique dell'Inter, ma l'intesa va ancora perfezionata. Complici le pretese economiche del club nerazzurro — da Milano continuano a chiedere 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo — la Roma sta studiando la formula più sostenibile.

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Luis Henrique
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L'Inter non accetterà la via del prestito con diritto di riscatto: pretende almeno l'obbligo, magari condizionato. La sensazione è che l'affare possa sbloccarsi negli ultimi giorni del mercato. Il tecnico Gian Piero Gasperini è in pressing su D'Amico: Luis Henrique è l'ideale per il gioco della Roma, complice la grande versatilità, che permette al brasiliano di esprimersi al meglio sia da esterno che da ala. Ecco perché a Trigoria ora riflettono sull'acquisto dell'ala di ruolo. L'arrivo di Luis Henrique, nella testa dei vertici della Roma, basta e avanza per completare la squadra".

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