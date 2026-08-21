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"La priorità è Luis Henrique, ma con un occhio di riguardo ai paletti economici fissati dall'Uefa. La Roma ha resettato la sua tabella di marcia per gli ultimi giorni del calciomercato". Ne è sicura La Repubblica, che conferma il cambio di strategia del club giallorosso: ora tutto su Luis Henrique dell'Inter per la fascia.

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Si legge infatti: "La trattativa per Malick Fofana, ala sinistra del Lione, è congelata per motivi finanziari e non solo: il direttore sportivo Tony D'Amico vuole prima chiudere la partita dell'esterno sinistro, da schierare come vice Wesley. Tutte le strade portano a Luis Henrique dell'Inter, ma l'intesa va ancora perfezionata. Complici le pretese economiche del club nerazzurro — da Milano continuano a chiedere 30 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo — la Roma sta studiando la formula più sostenibile.

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L'Inter non accetterà la via del prestito con diritto di riscatto: pretende almeno l'obbligo, magari condizionato. La sensazione è che l'affare possa sbloccarsi negli ultimi giorni del mercato. Il tecnico Gian Piero Gasperini è in pressing su D'Amico: Luis Henrique è l'ideale per il gioco della Roma, complice la grande versatilità, che permette al brasiliano di esprimersi al meglio sia da esterno che da ala. Ecco perché a Trigoria ora riflettono sull'acquisto dell'ala di ruolo. L'arrivo di Luis Henrique, nella testa dei vertici della Roma, basta e avanza per completare la squadra".