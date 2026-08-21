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"Campagna acquisti in tripla cifra. In casa nerazzurra non accadeva dall’estate dal 2020, quindi da 6 anni". Così il Corriere dello Sport nel suo focus sul mercato dell'Inter, che tra riscatti e nuovi innesti ha superato la cifra dei 100 milioni di euro. Il quotidiano analizza così il tutto: "Proprio a cavallo di quella sessione, peraltro, cominciò la “recessione” della famiglia Zhang, che, dopo aver sostenuto a giugno un investimento da oltre 40 milioni per Hakimi, chiuse i rubinetti.

E infatti il disavanzo tra entrate e uscite, alla fine, fu inferiore ai 50 milioni. Per i veri fuochi di artificio, dunque, occorre tornare al 2019. Tra Lukaku, l’acquisto più caro della storia interista con oltre 70 milioni, e Barella, costato un’altra cinquantina, il “volume di fuoco” nerazzurro sfiorò i 200 milioni, compensati solo in misura ridotta dalle cessioni. Attenzione, non significa che l’Inter sia tornata a quei tempi.

Al contrario, la cura nel far tornare i conti resta assai rigida, ma, grazie ai ricavi e ai trofei, Oaktree ha accettato di allargare i cordoni della borsa. Prova ne sia che il delta tra acquisti e cessioni, al momento, è superiore ai 70 milioni. Peraltro, potrebbe anche ridursi qualora la Roma decidesse di prendersi Luis Henrique, accettando le condizioni dell’Inter. E’ bene sottolineare, però, che per viale Liberazione si tratta di un’opportunità, non certo di una necessità".