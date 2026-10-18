GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Clamoroso retroscena estivo su Filip Stankovic, grande protagonista ieri in Venezia-Napoli. Il figlio d’arte coi suoi super interventi ha regalato 3 punti alla squadra ora allenata da Davide Nicola, ma c’è un retroscena che riguarda lui e l’Inter.

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Diversi rumors infatti si erano diffusi soprattutto la scorsa primavera su un possibile ritorno di Filip a fare il secondo portiere nerazzurro, grazie alla percentuale sulla futura rivendita del 50% che ha l’Inter.

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Una voce ripresa da diversi media, di cui ha parlato anche il giornalista Marco Barzaghi sul suo sito. “Il portiere, oggi al Venezia, potrebbe essere richiamato alla base per ricoprire il ruolo di secondo. Una soluzione che unisce sostenibilità economica e conoscenza dell’ambiente: cresciuto nel vivaio interista, Filip rappresenterebbe una sorta di scelta “interna”, coerente con la linea tracciata da Oaktree orientata a investire su giovani di prospettiva e sulla valorizzazione del patrimonio interno. In questo caso non si tratterebbe di una scommessa ma di un profilo che in Viale della Liberazione conoscono bene e su cui hanno mantenuto, in un certo senso, il controllo”, scriveva il giornalista lo scorso aprile.