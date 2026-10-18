Ne stanno parlando tutti. Da Giovanni Capuano a Fabrizio Biasin, sono tanti i giornalisti che si sono esposti sull'argomento. Anche in questa settima giornata di campionato il mancato utilizzo del Var in determinate circostanze sta facendo molto rumore. Lo ha sottolineato anche Paolo Ziliani con un annuncio pesante: CONTINUA A LEGGERE.