In Bologna-Inter l'ennesima vergogna arbitrale: Ziliani ne sottolinea la gravità su X

Redazione1908
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Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

Ne stanno parlando tutti. Da Giovanni Capuano a Fabrizio Biasin, sono tanti i giornalisti che si sono esposti sull'argomento. Anche in questa settima giornata di campionato il mancato utilizzo del Var in determinate circostanze sta facendo molto rumore. Lo ha sottolineato anche Paolo Ziliani con un annuncio pesante: CONTINUA A LEGGERE.

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