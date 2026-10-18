Alcuni investitori avrebbero mostrato il loro interesse a rilevare una quota di minoranza di Oaktree. Nulla di concreto per il momento, ma i rumors che riguardano l'Inter sono sempre più frequenti. Negli ultimi giorni il Corriere della Sera ha parlato di un fondo del Qatar che sarebbe Al Mirqab, family office che gestisce il patrimonio dello sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, cugino dell'emiro del Qatar. "Oaktree non commenta, ovviamente", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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La rosea approfondisce queste indiscrezioni, ricordando come un fondo come Oaktree - com'è naturale che sia - prima o poi si aspetti un ritorno dell'investimento realizzato. Specialmente se nel proprio portafoglio si è ritrovato un asset come l'Inter. Il fondo ha un patrimonio in gestione di circa 206 miliardi di dollari e recentemente è stato acquisito da Brookfield.

Oaktree detiene il 99,6% dell'Inter ed è proprietario del club dopo il mancato rimborso del prestito alla famiglia Zhang scaduto nel 2024, con un saldo complessivo di 395 milioni di euro. La rosea sottolinea come, nel caso in cui, in un futuro, Oaktree decidesse di vendere l'Inter, il guadagno sarebbe molto consistente. Per Oaktree, dunque, l'esposizione sull'Inter consiste in quel finanziamento non rimborsato sommato ai quei 52 milioni di ricapitalizzazione per un totale di circa 447 milioni di euro.

L'Inter, nel corso di questi anni, ha visto il suo valore crescere e per Football Benchmark la stima del suo valore d'impresa è di 2,1 miliardi di euro, a cui va sottratta la cifra dei debiti finanziari al 30 giugno 2026 pari a circa 385 milioni. Si arriva, dunque, a quei 1,7 miliardi che porterebbero Oaktree a un potenziale guadagno sull'Inter che supera abbondantemente il miliardo di euro (considerando solo questi dati, ovviamente il prezzo viene stabilito da chi vende e da quanto il potenziale acquirente sarebbe disposto a spendere).

In tutto questo, però, non va dimenticato il probabile impatto del nuovo impianto cittadino: il nuovo San Siro, il cui progetto assieme al Milan sta proseguendo, rappresenta un asset capace di poter aumentare sensibilmente i ricavi in futuro, rivalutando ancora verso l'alto il valore della società nerazzurra. Le ipotesi di guadagno per Oaktree, di fatto, diventano così superiori alle attuali stime effettuate. "E il miliardo abbondante di guadagno oggi ipotizzabile per Oaktree potrebbe non rappresentare nemmeno il punto d’arrivo", sottolinea Gazzetta. Ma per ora appunto sono solo rumors...