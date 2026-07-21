L'esterno sinistro classe 2007 lascia l'Inter e si trasferisce in Veneto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto
VIDEO FCIN1908 / Cocchi: "Esordio? Sogno di ogni bambino. Paragone con Dimarco? E' presto"
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Manca ancora l'ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Matteo Cocchi sarà un nuovo giocatore del Padova. Dopo l'anticipazione di Fcinter1908 sulla chiusura della trattativa, arriva la conferma di Gianluca Di Marzio: l'esterno sinistro sosterrà domani le visite mediche di rito, dopo di che firmerà il contratto che lo legherà al club veneto. Il talentuoso classe 2007 lascerà l'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
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