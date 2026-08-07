L'attaccante argentino, ex nerazzurro, lascia il River Plate e si trasferisce in Brasile

Fabio Alampi
colidio gol

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La carriera di Facundo Colidio proseguirà in Brasile. L'attaccante argentino, ex Inter, lascia il River Plate e si trasferisce al Vasco Da Gama: un'operazione da circa 4,5 milioni di dollari per il 50% del cartellino del giocatore. Successivamente, sarà possibile acquistare l'altro 50% del per altri 5 milioni di dollari.

Colidio

Un trasferimento che interessa da vicino anche i nerazzurri, dal momento che vantano una percentuale del 10% sulla rivendita di Colidio: nelle casse interiste potrebbe entrare un ulteriore milione di euro.

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