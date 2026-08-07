L'attaccante argentino, ex nerazzurro, lascia il River Plate e si trasferisce in Brasile
VIDEO / Colidio ritrova la rete con il Tigre: non segnava da luglio, che gol!
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
La carriera di Facundo Colidio proseguirà in Brasile. L'attaccante argentino, ex Inter, lascia il River Plate e si trasferisce al Vasco Da Gama: un'operazione da circa 4,5 milioni di dollari per il 50% del cartellino del giocatore. Successivamente, sarà possibile acquistare l'altro 50% del per altri 5 milioni di dollari.
O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante argentino Facundo Colidio.— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 7, 2026
O jogador desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser oficializado como novo… pic.twitter.com/i2UfpCFu8w
Un trasferimento che interessa da vicino anche i nerazzurri, dal momento che vantano una percentuale del 10% sulla rivendita di Colidio: nelle casse interiste potrebbe entrare un ulteriore milione di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA