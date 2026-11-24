L’Inter può anticipare a gennaio un colpo programmato per la prossima estate. I dirigenti nerazzurri si guardano attorno in vista della finestra invernale di mercato per rinforzare in particolare la difesa di Cristian Chivu. Come sottolineato da calciomercato.com, “il profilo che piace di più al ds Baccin è sicuramente quello di Oliver Provstgaard, 23enne danese della Lazio con cui l'Inter è tornata in ottimi rapporti grazie allo sconto concesso sul trasferimento di Davide Frattesi alla corte di Gattuso. Valutazione alta, 40 milioni, troppi per gennaio. Le alternative non mancano e il ds e il suo staff stanno iniziando a valutare possibili occasioni.

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Per Finn Jeltsch, classe 2006 con contratto in scadenza al 30 giugno 2030 con lo Stoccarda, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, c'è lo stesso discorso dal punto di vista del prezzo anche se a cifre meno impattanti rispetto al danese.

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Un'occasione, in quanto in scadenza al 30 giugno 2027 e potrebbe liberarsi a costi contenuti, è quella rappresentata dallo statunitense Chris Richards del Crystal Palace, mentre si può lavorare con l'Arsenal per il prestito di Cristhian Mosquera che sta trovando poco spazio con Arteta in questa stagione. Tanti nomi, diversa portata economica. Tutto dipenderà da come Chivu riuscirà a riequilibrare l'Inter da qui a gennaio”, si legge.