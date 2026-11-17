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L'Inter già da ora sta riflettendo sulla possibilità di intervenire a gennaio. Non per il reparto avanzato, come ipotizzato da qualcuno diverse settimane fa, ma nel reparto arretrato. La dirigenza nerazzurra si prenderà ancora un po' di tempo prima di decidere se effettivamente mettere una pezza, anche soltanto per assortire meglio in termini di caratteristiche la difesa. Il nome nuovo, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, arriverebbe dalla Premier League.

Inter, pista di mercato per l'inverno

Si legge sul portale: "L'Inter guarda in Premier League per rifondare il proprio pacchetto arretrato e mette nel mirino il difensore dell'Arsenal, Cristhian Mosquera. Nato nel 2004 ad Alicante, il 22enne difensore è uno dei giovani difensore più interessanti in Europa. Arrivato a Londra nell’estate del 2025 dal Valencia per poco più di 20 milioni di euro, oggi vanta una valutazione superiore ai 30 milioni e un contratto in scadenza nel 2030. Il centrale dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili della Spagna, è entrato nel giro della Nazionale maggiore.

Mosquera piace tanto all'Inter per il suo identikit da marcatore moderno con l’anima "cattiva" dei difensori di una volta. Alto circa 190 cm, abbina una struttura fisica imponente a una rapidità sorprendente anche sul lungo, risultando fortissimo nell'uno contro uno, esplosivo nei contrasti e molto bravo negli anticipi. A queste doti unisce pulizia tecnica in impostazione, ottima lettura posizionale e grande duttilità: formato in una difesa a quattro, può agire in tutti i ruoli di un reparto a tre o da terzino destro bloccato, garantendo inoltre affidabilità atletica".

Quest'anno Mosquera sta giocando meno: "L'Inter cerca esattamente un profilo simile e gli affiderebbe le chiavi della retroguardia, mettendolo al centro del progetto tecnico. I milanesi non vogliono un semplice rincalzo e Mosquera non lo è affatto: nonostante la giovane età, vanta già oltre 100 presenze tra Liga e Premier League e 11 gettoni in Champions League. Un innesto pronto subito per prendersi San Siro".