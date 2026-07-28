Un aneddoto svelato dal noto giornalista Maurizio Compagnoni sul mercato dell’Inter. Lo ha rivelato al sito di Sky Sport, riguarda proprio questa sessione estiva.

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“Tra i paletti imposti dal fair play finanziario, dall'indice di liquidità e dalla necessità di evitare minusvalenze, fare mercato non è semplice. Molti club sono bloccati, il mercato fatica a decollare e tanti tifosi sono comprensibilmente preoccupati. Chi ha meno problemi è l'Inter.

Compagnoni svela: “Inter, ho io il nome dell’esterno destro perfetto: costa 40 mln”

La squadra campione d'Italia ha un paio di esigenze: ringiovanire la difesa e trovare un sostituto di Dumfries. La frenata nella trattativa per Solet ha bloccato un trasferimento che sembrava ormai scontato. A Udine il difensore ha dimostrato di essere pronto per un grande club”, ha sottolineato il giornalista.