Il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'esterno che cerca l'Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.
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In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'esterno che cerca l'Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.
“Il quinto a destra non lo vedo proprio Nico Gonzalez, al massimo il quinto a sinistra. L’Inter dovrebbe prendere un esterno vero a destra. L’ideale sarebbe Spence, più adatto a 5 che a 4. Ma il Tottenham sotto i 40 milioni non lo vende.
Bisseck se elimina qualche sbavatura per me è forte forte. Ce l'hanno già in rosa questo difensore forte".
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