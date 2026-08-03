Il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'esterno che cerca l'Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.

Alessandro Cosattini
Bisseck GdS

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In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell'esterno che cerca l'Inter per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.

Nico Gonzalez
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Il quinto a destra non lo vedo proprio Nico Gonzalez, al massimo il quinto a sinistra. L’Inter dovrebbe prendere un esterno vero a destra. L’ideale sarebbe Spence, più adatto a 5 che a 4. Ma il Tottenham sotto i 40 milioni non lo vende.

Bisseck GdS

Bisseck se elimina qualche sbavatura per me è forte forte. Ce l'hanno già in rosa questo difensore forte".

Compagnoni

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