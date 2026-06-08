"Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale - ha dichiarato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio -. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".