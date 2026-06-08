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Dalla Turchia / Contatti Calhanoglu-Fenerbahce: si muove il nuovo presidente Aziz Yildirim
Continuano a rimbalzare voci dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu. Secondo il portale A Spor, il neo presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim è intenzionato a portare a Istanbul il centrocampista dell’Inter.
Yildirim, eletto presidente grazie a 17.245 voti sui 27.172 di quelli validi espressi nell'assemblea dei soci, torna alla guida del club dopo 8 anni, battendo il rivale Hakan Safi.
Dopo aver chiuso per Vedat Muriqi e Serhou Guirassy, Aziz Yildirim ha contattato Hakan Calhanoglu per portarlo al Fenerbahce.
"Le voci sul Fenerbahce? Spero portino bene come l'anno scorso. Se per ogni telenovela estiva arrivano due trofei, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale - ha dichiarato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio -. Spero gli sia rimasto qualcosa, ha comprato tutti i giocatori del mondo. C'è un problema: Calhanoglu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere. Non credo che quelle dichiarazioni abbiano un significato e un prosieguo".
Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ma le indiscrezioni provenienti dalla Turchia continuano a parlare di un possibile addio ai nerazzurri già questa estate.
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