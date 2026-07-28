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Cristian Romero è un giocatore che continua a piacere all'Inter. L'arrivo di Stones, ormai chiuso, non esclude almeno in teoria quello dell'argentino. Ma rimane complicato, considerando i dettagli emersi nella giornata di ieri. Ne parla anche il Corriere della Sera in edicola oggi.

Si legge infatti: "I costi per l’argentino del Tottenham, infatti, sono alti. Solo per il cartellino servono 50 milioni, a cui si aggiungono almeno i 6 all’anno di ingaggio.

Un investimento che l’Inter potrebbe concentrare sul centrocampo, dove il nome di Curtis Jones non è stato mai depennato, anzi. I nerazzurri lo seguono da gennaio e lui non rinnoverà il contratto in scadenza con il Liverpool. I Reds chiedono non meno di 40 milioni per un giocatore che nel 2027 si libererà a zero, ma l’Inter resta vigile considerate l’età del giocatore (25 anni) e la sua duttilità (in Inghilterra è stato usato anche sulla fascia destra, quella lasciata scoperta da Dumfries)".