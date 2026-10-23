Dopo le ultime prestazioni, è diventato quasi un obbligo, per l'Inter, rinnovare al più presto il contratto di Carlos Augusto
Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club
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Dopo le ultime prestazioni, è diventato quasi un obbligo, per l'Inter, rinnovare al più presto, anche per evitare brutte sorprese, il contratto di Carlos Augusto, attualmente in scadenza nel 2028.
Questo il punto del Corriere della Sera:
"L’Inter deve affrettarsi a blindare il contratto di Augusto in scadenza a giugno 2028, anche se lo stesso brasiliano sorride dopo la notte felice con gli ucraini: «Tranquilli, ci stiamo lavorando»".
(Fonte: Corriere della Sera)
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