Dopo le ultime prestazioni, è diventato quasi un obbligo, per l'Inter, rinnovare al più presto il contratto di Carlos Augusto

Marco Macca
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Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club

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Dopo le ultime prestazioni, è diventato quasi un obbligo, per l'Inter, rinnovare al più presto, anche per evitare brutte sorprese, il contratto di Carlos Augusto, attualmente in scadenza nel 2028.

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Questo il punto del Corriere della Sera:

Inter, la priorità è Carlos Augusto
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"L’Inter deve affrettarsi a blindare il contratto di Augusto in scadenza a giugno 2028, anche se lo stesso brasiliano sorride dopo la notte felice con gli ucraini: «Tranquilli, ci stiamo lavorando»".

(Fonte: Corriere della Sera)

Carlos Augusto

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