È stato un inizio di stagione positivo per Yann Bisseck. Al suo terzo anno in maglia nerazzurra, il difensore è diventato un punto fermo dell'Inter. L'ottimo inizio e la convocazione in nazionale, sono tutti elementi importanti per il giocatore che col tempo si è ritagliato uno spazio importante e adesso è un leader della difesa. "Stimoli positivi che adesso sono pronti a riverberarsi a favore del rendimento con l’Inter, club da cui ha spiccato il volo per mettersi in vetrina superando anche i momenti negativi legati ad alcuni errori commessi sul campo. Passi falsi ormai dimenticati e superati con brillantezza", si legge sul Corriere dello Sport.

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"La crescita di Bisseck è sotto gli occhi di tutti e la quarta stagione in nerazzurro lo potrebbe proiettare verso un salto di qualità ulteriore, grazie anche ai miglioramenti registrati sotto la guida di Cristian Chivu con cui ha lavorato duramente per migliorare gli ingranaggi. Sia in termini di letture difensive sia a livello di rendimento tra le caselle di braccetto destro o centrale di difesa in caso di necessità. Adesso il prossimo esame è già dietro l’angolo visto che domani contro il Parma è candidato a giocare al centro del pacchetto arretrato".

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"Contro i ducali dunque può essere lui a guidare i movimenti della difesa, sorvegliando su un reparto alla ricerca di solidità dopo aver concesso alcuni gol di troppo nel primissimo scorcio di stagione. Considerata anche l'età più avanzata di altri difensori in rosa, l’Inter vuole fare del venticinquenne Bisseck uno dei pilastri futuri e non è un mistero il fatto che il gigante tedesco possa fare gola a qualche club d'élite all'estero. La società ha scelto di blindarlo ulteriormente, con il recente prolungamento di contratto fino al 2031, mandando un messaggio chiaro a eventuali pretendenti e rinnovando la piena fiducia al diretto interessato".

(Corriere dello Sport)