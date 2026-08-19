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Altro importante aneddoto raccontato da Jose Mourinho, nella sua intervista al documentario Netflix a lui dedicato. Lo Special One ha raccontato gli attimi nello spogliatoio di Barcellona-Inter, ritorno della semifinale di Champions League del 2010: "Se dovessi scegliere l'intervallo più emozionante della mia carriera, sceglierei quello.

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Parlai delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei tifosi, della storia e di diventare leggenda: un discorso uscito diritto dal cuore. Vidi i ragazzi rientrare in campo con gli occhi lucidi: diedero tutti l'anima, non si trattava di giocare a calcio ma di resistere a un assedio. Il calcio è tribale: si soffre e si dà tutto.

Quando il Barcellona segnò con Bojan pensavo che fosse finita. Passare quel turno è stato come vincere la finale: è stata la più bella sconfitta dellla mia carriera. Quell'Inter era incredibile, quei ragazzi erano speciali: non mi sono mai divertito con un gruppo come con quello. Ma nel postpartita fu dura: sapevo che sarei andato via".